ICMBio abre concurso público com 350 vagas e salário inicial de R$ 9.817,72

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançou um concurso público com 350 vagas para os cargos de analista administrativo (120 vagas) e analista ambiental (230 vagas). Ambos exigem nível superior em qualquer área e oferecem salário inicial de R$ 9.817,72, incluindo auxílio-alimentação de R$ 1 mil.

As vagas estão distribuídas por regiões do país e na sede do ICMBio, em Brasília. O regime de contratação é estatutário, com jornada de 40 horas semanais. As provas serão aplicadas nas 26 capitais do Brasil.

As inscrições estarão abertas de 16 de dezembro de 2024 a 3 de janeiro de 2025 no site do Cebraspe, organizador do certame. As taxas são de R$ 93 (analista administrativo) e R$ 99 (analista ambiental), com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda ou doadores de medula óssea.

Acreonline.net

com informações ac24horas

Veja o edital, clicando aqui

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram