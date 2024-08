( VÍDEO) Ciclista senvolve em acidente de trânsito com motoqueiro em Sena Madureira

O município de Sena Madureira tem registrado quase diariamente acidentes de trânsito, muitos deles graves e até fatais. Nesta semana, imagens de um acidente envolvendo uma ciclista desatenta e um motoqueiro circularam amplamente pela internet, destacando a gravidade da situação.

O incidente ocorreu na Rua Maranhão, próximo à oficina do Louro. Testemunhas relataram que a ciclista, sem prestar atenção ao tráfego, atravessou a rua inesperadamente. O motoqueiro, que vinha em alta velocidade, não conseguiu desviar a tempo, resultando em uma colisão violenta. A força do impacto foi tão grande que o motoqueiro foi arremessado a mais de 20 metros do local da colisão.

As imagens do acidente, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, mostram a gravidade da situação e servem como um alerta para a necessidade de maior atenção e cuidado no trânsito.

Os acidentes de trânsito em Sena Madureira têm se tornado uma preocupação crescente para as autoridades locais. Muitos desses incidentes são atribuídos à imprudência e à falta de atenção tanto dos motoristas quanto dos pedestres e ciclistas. Campanhas de conscientização e medidas de segurança no trânsito são urgentemente necessárias para reduzir o número de acidentes e garantir a segurança de todos.

A população de Sena Madureira espera que ações efetivas sejam tomadas para melhorar a segurança no trânsito e evitar que tragédias como essa se repitam.

Por Ronaldo Duarte

