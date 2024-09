I Workshop de serviços farmacêuticos e comenda do mérito farmacêutico

I Workshop de serviços farmacêuticos em Cruzeiro do Sul – AC promovido pelo Conselho Federal de Farmácia em parceria com o Conselho Regional de Farmácia do Acre, Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, Universidade Federal do Acre (UFAC).

Local: Unidade Marechal Cândido Rondon / Núcleo de Pós Graduação – UFAC

02/09/2024 – Manhã

08:00 às 12:00h: Introdução aos Serviços Farmacêuticos e interpretação de exames laboratoriais. Palestrante: Dr Caio Fernando

02/09/2024 – Tarde

14:00 às 18:00h: Serviços Farmacêuticos na Farmácia Hospitalar. Palestrante: Drª Thisiane Oliveira

03/09/2024 – Manhã e Tarde

08:00 às 17:00h: Curso prático de aplicação de medicamentos injetáveis. Palestrante: Dr Caio Fernando

04/09/2024 – Manhã e Tarde

08:00 às 16:00h: Prescrição de contraceptivos e perfuração de lóbulo auricular. Palestrante: Dr Caio Fernando

04/09/2024 – Comenda do Mérito Farmacêutico

18:00h – Homenagem a Drª Artemizia S. Araújo Nukini

E também, um Reconhecimento do Conselho Regional e Federal de Farmácia a todos os farmacêuticos que desempenham seus serviços com louvor a

população cruzeirense.

Local: No Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel – CEANOM, Rua Major Assis de Vasconcelos – Centro.

ASCOM

