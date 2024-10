Homicídio em Rio Branco: Homem é executado a tiros no bairro Sobral

Na última sexta-feira, 4, mais um homicídio foi registrado na capital Rio Branco. A vítima, identificada como Iuri de Melo Araújo, de 28 anos, foi assassinada dentro de sua residência, localizada na Rua Santa Maria, no bairro Sobral.

Segundo informações, criminosos chegaram ao local durante a noite em um carro, invadiram a casa e executaram a vítima com diversos tiros. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local do crime, onde realizou os primeiros levantamentos. Os suspeitos de cometer o crime já foram identificados pelas autoridades policiais.

O corpo de Iuri de Melo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe. A Polícia segue investigando o caso em busca de esclarecer a motivação do crime e capturar os responsáveis.

Por Acreonline.net

