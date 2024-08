Homem toca fogo na própria casa com família dentro enquanto grita que “Deus não existe”

Um homem de 31 anos, que não teve a sua identidade revelada, foi preso por atear fogo dentro da própria casa, com a companheira e o filho de quatro meses dentro. O caso ocorreu no último sábado (3), em Samambaia, no Distrito Federal. De acordo com testemunhas, o homem teria saído de um bar momentos antes de cometer o crime. Ao chegar à residência onde vivia, trancou a porta e, enquanto gritava “Deus não existe” e “Deus é o demônio”, colocou pertences da família em cima de uma cama e ateou fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A família morava em um kit net no térreo de uma edificação multifamiliar de dois pavimentos. Antes do imóvel ser consumido pelas chamas, a companheira do criminoso conseguiu pegar as chaves da porta e retirar todos do local. À Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) a mulher disse que não houve briga entre o casal, que nunca foi agredida pelo companheiro e que não sabe o que motivou a ação. Ela disse, ainda, que não foi possível apagar o fogo, que se alastrou rapidamente e queimou todos os bens da casa. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado.

Segundo a corporação, equipes iniciaram o combate ao incêndio às 22h50, evitando o alastramento das chamas para os demais apartamentos da edificação. “Foi evacuada a parte superior do prédio e feita a busca por possíveis vítimas, não sendo encontrado pessoas nem animais feridos. Após a extinção do incêndio, foi realizado o rescaldo e a ventilação tática para a retirada de fumaça”, declarou o CBMDF.

CM7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram