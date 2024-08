Homem tenta matar a mãe com arpão de pesca e é preso em Touros

Policiais civis prenderam, nesta sexta-feira (30), um homem, de 26 anos, suspeito pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra a própria mãe, na Zona Rural do município de Touros, localizado no Leste do Rio Grande do Norte.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito, no dia 22 de julho de 2024, estava ingerindo bebida alcoólica e, em seguida, foi até a casa da vítima. Na ocasião, ele acabou chutando a porta da residência, quebrado objetos do local e depois foi contido e amarrado pelo irmão.

O suspeito, após ter sido desamarrado, se armou com um arpão de pesca e atingiu a própria mãe no rosto, próximo ao olho direito. Após o crime, ele fugiu do local e se dirigiu a outro distrito do município de Touros.

Com um mandado de prisão preventiva, a equipe policial realizou diligências e localizou o homem em uma região de difícil acesso no município. O homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Após a tentativa de homicídio, a mulher foi encaminhada ao hospital e não teve sequelas. A ação foi realizada por agentes da 88ª Delegacia de Polícia (DP) de Touros.

