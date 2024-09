Homem suspeito de tráfico de drogas, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo é preso no interior do Acre

Na última sexta-feira, 13 de setembro, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Xapuri, prendeu em flagrante W. M. de O., acusado de tráfico de drogas, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito. A prisão é resultado de investigações que indicaram que o suspeito, já condenado anteriormente por tráfico de drogas, apresentava um padrão de vida incompatível com sua condição de desempregado.

Diante dos indícios levantados no relatório de investigação, o delegado Luccas Vianna solicitou ao Poder Judiciário um mandado de busca e apreensão domiciliar no endereço do investigado, que foi prontamente concedido. No cumprimento do mandado, a Polícia Civil localizou substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie, um aparelho celular, uma arma de fogo e munição de uso restrito na residência do suspeito.

No cumprimento do mandado, a Polícia Civil apreendeu substâncias entorpecentes, uma quantia de dinheiro em espécie, um aparelho celular, além de uma arma de fogo e munições de uso restrito na residência do suspeito.



O acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Xapuri, onde o delegado Erick Maciel, coordenador da Região do Alto Acre, lavrou o flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A ação reflete o empenho da Polícia Civil do Acre no combate ao tráfico de drogas e outros crimes graves na região, reforçando o compromisso com a segurança pública e a ordem.

Por Marcelo Torres-PC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram