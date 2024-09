Homem sofre graves queimaduras após explosão de roçadeira no interior do Acre

Um grave acidente de trabalho foi registrado na última terça-feira,11, na comunidade rural Liberdade, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. O trabalhador identificado como Edimar sofreu queimaduras em 40% do corpo após a explosão de uma roçadeira enquanto realizava serviços de manutenção

De acordo com as informações, o acidente ocorreu no momento em que Edimar tentava reabastecer a roçadeira. Ao entrar em contato com o combustível, o equipamento explodiu, causando queimaduras graves em várias partes do seu

Familiares que presenciaram o incidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que rapidamente prestou os primeiros socorros no local. Edimar foi então encaminhado ao hospital da cidade.

Ainda não há informações fornecidas sobre o estado de saúde do trabalhador, e as causas exatas da explosão estão sendo investigadas. O serve como alerta para os riscos de acidentes em atividades rurais, destacando a importância de cuidados durante o conjunto de equipamentos motorizados.

Por Acreonline.net

