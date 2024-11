Homem que tentou matar o próprio pai a terçadadas no interior do Acre é preso

Na manhã desta terça-feira, 26, a Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu um homem acusado de tentativa de homicídio contra seu próprio pai, no município de Rodrigues Alves. O crime aconteceu após uma discussão familiar que culminou em um ato de extrema violência.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Dr. Marcílio Laurentino, o acusado, que é dependente químico, chegou à casa dos pais portando um terçado e avançou contra o pai, com a clara intenção de matá-lo. A vítima, em um ato de autodefesa, utilizou um pedaço de madeira para se proteger e conseguiu atingir a cabeça do agressor, evitando ferimentos mais graves.

A situação foi controlada com a ajuda de familiares, incluindo o cunhado e as irmãs do acusado, que conseguiram desarmá-lo e impedir que a situação tomasse proporções ainda mais trágicas. Apesar da gravidade do ataque, o pai sofreu apenas ferimentos leves.

Além da tentativa de homicídio, o homem estava sendo monitorado por seu envolvimento em um crime de tortura na cidade. Segundo as investigações, ele seria o executor de uma “disciplina” ordenada por uma facção criminosa contra outro dependente químico na semana passada. Na ocasião, o mandante do crime já havia sido preso.

Agora, o agressor encontra-se detido e aguarda audiência de custódia, que analisará a legalidade da prisão e definirá as próximas medidas judiciais. A Polícia Civil segue acompanhando o caso, que reforça o impacto social da violência e do envolvimento com o tráfico de drogas no estado.

Acreonline.net

Com informações da Polícia Civil

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram