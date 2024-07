Um homem, ainda não identificado, morreu atropelado por uma caminhonete Hilux, na noite da última quarta-feira (10), na altura do km 33, da BR-364, sentido Jacy-Paraná.

Segundo a PRF, uma idosa conduzia a Hilux, seguia para Jacy-Paraná, teria baixado as luzes do farol, quando sentiu o impacto do atropelamento.

O Samu foi acionado e constatou a morte.

Por Rondoniagora

