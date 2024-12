Homem morre após receber descarga elétrica

Um trabalhador da construção civil, que foi identificado apenas como Leonardo, morreu tragicamente enquanto trabalhava em uma residência, próxima à Rádio Eu e Você, situada no Platô do Piquiá, cidade alta de Boca do Acre. A tragédia aconteceu na manhã desta segunda-feira (16).

Informações dão conta de que o homem estava de posse de uma tesoura de ferro e sem nenhuma proteção, quando o utensílio tocou acidentalmente em um fio de alta tensão, já que o trabalho estava sendo realizado em uma residência de dois andares. A descarga elétrica foi imediata e fatal. O trabalhador não resistiu e veio a óbito no local, antes mesmo que pudesse receber socorro.

Leonardo havia chegado há poucos meses à cidade para trabalhar em obras locais, buscando melhores oportunidades de vida.

Abud Mamed

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram