Homem morre ao tocar em galho energizado enquanto roçava terreno em Xapuri

Um trágico acidente aconteceu na zona rural de Xapuri, no interior do Acre, envolvendo o colono Valdeciclei Costa Ribeiro, de 26 anos, na comunidade Vai Quem Quer, distante cerca de 40km da cidade. Valdeciclei realizava capina em uma propriedade quando ocorreu o acidente fatal.

De acordo com as primeiras informações, uma árvore havia caído na área, deixando um galho sobre a fiação elétrica, o que teria causado a interrupção no fornecimento de energia para a comunidade.

Uma equipe da concessionária Energisa foi acionada para resolver o problema e religar a energia. No entanto, antes da chegada dos técnicos, Valdeciclei, sem saber que o galho havia sido energizado, tocou no objeto enquanto trabalhava, sofrendo uma descarga elétrica fatal. Ele não resistiu e morreu no local.

Autoridades policiais foram chamadas e, após confirmarem o ocorrido, encaminharam o corpo de Valdeciclei ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde será submetido a exames antes de ser liberado para a família.

A empresa de energia Energisa informou que deve emitir uma nota oficial sobre o incidente em breve.

Por Alexandre Lima- alto acre

