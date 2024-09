Homem morre ao cair de ponte no interior do Acre

Na manhã desta segunda-feira, 23, um trágico acidente de trânsito ocorreu no município de Rodrigues Alves, no interior do Acre, resultando na morte de um morador local. O homem, que estava no caminho do trabalho em sua motocicleta, tentou atravessar a ponte do Igarapé do Meio quando possivelmente perdeu o controle do veículo. Ele derrapou e caiu de uma altura de aproximadamente 20.

A queda resultou em ferimentos graves, e o impacto foi fatal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente, mas ao chegar ao local, os socorristas apenas puderam constatar óbito.

A ponte do Igarapé do Meio, localizada em uma área rural, é uma das principais vias de acesso para os moradores da região.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

