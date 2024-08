Homem é mordido nos testículos por cobra enquanto estava sentado no vaso sanitário

Um incidente chocante na Tailândia serve como um lembrete assustador de que o perigo pode estar à espreita nos lugares mais inesperados. Thanat Thangtewanon, um homem tailandês, viveu momentos de puro terror quando foi atacado por uma enorme píton escondida em seu vaso sanitário.

O que deveria ter sido um momento de tranquilidade rapidamente se transformou em um pesadelo. Segundos após sentar-se no vaso, Thanat sentiu uma dor aguda atravessar seus testículos. Em suas próprias palavras: “Senti algo mordendo minhas bolas. Era muito doloroso, então coloquei minhas mãos no vaso para ver o que estava errado. Fiquei chocado quando agarrei uma cobra.”

A situação piorou quando Thanat percebeu que estava diante de uma píton de cerca de 3,6 metros. Reagindo por instinto, ele se levantou rapidamente e arrancou a cobra do vaso. “Senti dor, uma dor realmente forte, e havia sangue por toda parte, mas fiquei mais chocado por ter encontrado uma píton no vaso sanitário”, relatou.

Em um ato de desespero e autodefesa, Thanat agarrou uma escova de vaso e começou a golpear a cobra com toda sua força. A píton logo soltou sua presa dos testículos de Thanat e acabou morrendo devido aos golpes.

Imediatamente após o incidente, Thanat foi levado às pressas para o hospital para receber uma vacina contra tétano. Apesar da cena assustadora e da quantidade de sangue, os médicos constataram que os ferimentos não eram tão graves quanto se temia inicialmente. Thanat precisou de alguns pontos, mas foi informado que se recuperaria em algumas semanas.

Aliviado, Thanat comentou: “Meus testículos estão seguros agora. Tenho sorte que não era uma cobra venenosa. Uma dessa teria me matado.” No entanto, o trauma do incidente deixou marcas psicológicas. “Não usei aquele vaso sanitário novamente desde então. Toda vez que vou, verifico o que há dentro e coloco uma escova lá para ter certeza”, acrescentou.

A cobra em questão, conhecida como píton-reticulada, é comum na Tailândia e no Sudeste Asiático. Embora normalmente habitem florestas, pântanos e canais, essas cobras podem ser encontradas em grandes cidades, aumentando as chances de contato com humanos.

Surpreendentemente, este não é um caso isolado. Em 2016, um incidente semelhante ocorreu quando Attaporn Boonmakchuay teve que contar com a ajuda de sua esposa para remover uma píton que havia agarrado seu pênis durante uma ida ao banheiro. Attaporn desmaiou devido à perda excessiva de sangue, mas felizmente sobreviveu após tratamento hospitalar.

por Lucas Rabello

