Homem gostoso é disputado na ripa em Manoel Urbano- Veja o Vídeo

No último domingo,10, a pacata cidade de Manoel Urbano foi palco de uma confusão generalizada que movimentou a região. O que parecia ser apenas um desentendimento entre duas mulheres, acabou se transformando em uma briga envolvendo várias pessoas, segundo relatos de moradores.

De acordo com informações locais, o motivo inicial do conflito teria sido ciúmes, quando um homem, descrito como “muito disputado”, teria escolhido uma das mulheres. Inconformada com a situação, a outra envolvida resolveu partir para o confronto físico, iniciando uma briga que, em pouco tempo, envolveu outras pessoas presentes no local.

O episódio se desenrolou com muita confusão, resultando em uma verdadeira “ripa” entre os participantes, e chamou a atenção de quem estava por perto. Apesar do tumulto, não há relatos de feridos graves, mas o clima tenso deixou marcas na cidade, que é conhecida por sua tranquilidade.

A polícia local foi acionada para controlar a situação e conter os ânimos dos envolvidos. O caso gerou grande repercussão na cidade e nas redes sociais, com muitos comentários e memes circulando sobre o ocorrido.

Manoel Urbano, que geralmente é uma cidade tranquila, viu seu fim de semana ser marcado por esse curioso episódio, que certamente será lembrado por muito tempo.

