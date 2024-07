Homem foge sem roupas após tentar abusar de garota de programa em motel de Rondônia

Um homem foi acusado de tentativa de estupro após uma garota de programa de 22 anos relatar à Polícia Militar que ele tentou abusá-la em um motel na zona Leste da capital de Rondônia.

Segundo a vítima, o cliente se recusou a pagar antecipadamente pelo serviço combinado e, em seguida, tentou forçar relações sexuais, rasgando suas roupas.

A jovem gritou por socorro e os funcionários do motel intervieram, mas o homem fugiu do local completamente nu, após arrombar o portão com sua moto. A ocorrência foi registrada pela polícia, que investigará o caso.

Por AcreOnline.net

