Homem foge do hospital e morre no parque em Rio Branco

Na tarde desta terça-feira (10), um homem identificado como Mauro foi encontrado morto na grama de um parque próximo ao Mercado da Estação, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Ele havia dado entrada no pronto-socorro da cidade com suspeita de tuberculose, foi medicado e internado, mas fugiu do hospital pouco depois.

Segundo testemunhas, Mauro foi visto consumindo drogas no parque junto a outras pessoas. A polícia está investigando o caso e tentando identificar os envolvidos. O corpo foi recolhido por peritos do Instituto Médico Legal (IML) para exames que irão determinar a causa da morte.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram