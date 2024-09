Homem escuta pedido de socorro e encontra esposa sendo engolida por uma cobra gigante

A mulher engolida pela cobra foi identificada como Hapsah, de 57 anos. Na manhã do último final de semana o marido Safri, de 66 anos, foram trabalhar na lavoura. Entretanto, o homem foi para casa mais cedo.

Ao perceber que Hapsah não tinha voltado, o marido decidiu sair e procurá-la, até que ouviu um grito de socorro na mata. Ele encontrou a esposa morta sendo engolida por uma cobra píton, de 5 metros.

De acordo com o portal RIC, o homem teria encontrado a mulher com metade do corpo ingerido pela serpente. Ele tentou impedir a cobra de engolir a esposa, mas não conseguiu. Safri retornou até o vilarejo e pediu ajuda para outros moradores.

Um grupo conseguiu capturar e matar a cobra para fazer a retirada do corpo de Hapsah. “Voltei para casa da plantação mais cedo, mas se eu soubesse que minha esposa seria atacada assim, eu teria ficado para protegê-la”, afirmou o homem ao jornal britânico Mirror UK.

