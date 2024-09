Homem é vítima de assalto e por pouco não perde a vida em Rio Branco

Na noite da última quarta-feira,18,um homem de aproximadamente 34 anos sofreu um assalto enquanto caminhava com sua esposa nas proximidades da passarela no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco. O casal foi abordado por um grupo de cinco criminosos armados com facas, que anunciaram o assalto. Durante a ação, os bandidos atacaram a vítima, desferindo uma facada em suas costas.

O homem foi socorrida por populares que passavam pelo local e, em seguida, encaminhada ao pronto-socorro da cidade.

A polícia já está investigando o caso e busca identificar e prender os criminosos responsáveis pelo assalto.

Por Ronaldo Duarte

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram