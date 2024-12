Homem é resgatado após dois dias perdido em área de mata no interior do Acre

Francisco Martins da Silva, de 59 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após passar dois dias desaparecido em uma área de mata na zona rural de Tarauacá, no Acre. O homem saiu para caçar no domingo (15) na região do Igarapé Ouro Preto, próximo ao Rio Muru, e acabou se perdendo.

Preocupados com o desaparecimento, os familiares acionaram os bombeiros na segunda-feira (16). Uma equipe de quatro militares foi enviada ao local para iniciar as buscas, enfrentando condições de difícil acesso na floresta. Após intensos esforços, Francisco foi localizado às margens do igarapé Ouro Preto na terça-feira (17).

Apesar de debilitado, ele estava consciente e recebeu os primeiros cuidados da equipe de resgate antes de ser levado para casa. O caso ressalta a importância de medidas de segurança, como levar equipamentos de comunicação e informar a localização antes de realizar atividades em áreas isoladas.

O Corpo de Bombeiros destacou o empenho da equipe e o apoio dos familiares para o sucesso da operação.

Com informações do G1

