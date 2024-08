Homem é preso por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, receptação e cárcere privado

Um indivíduo foi preso pela Polícia Militar do Acre (PMAC) por diversos crimes. O fato ocorreu no município de Acrelândia, na invasão Granadinha, no Ramal Granada, quilômetro sete.

Por meio de denúncia anônima, uma guarnição da PMAC deslocou-se até o endereço repassado para averiguar um possível furto de duas motocicletas, bem como possível posse ilegal de arma de fogo. Segundo moradores, os objetos estariam sob a guarda de dois irmãos, que usariam as motocicletas para realizar roubos a camionetes e vendê-las na Bolívia.

Na chegada ao local, os policiais visualizaram de longe os dois irmãos e uma mulher. Um dos irmãos estava segurando uma faca, momento em que a equipe policial ordenou que o indivíduo a soltasse. Diante da desobediência e do iminente ataque por parte do sujeito, a guarnição realizou quatro disparos de munição de elastômero contra o suspeito, que se evadiu em direção à mata com a faca em mãos.

A equipe policial conseguiu render o homem e a mulher que permaneceram na casa, onde havia uma arma de fogo, munições calibre.22, um tablete de maconha pesando 23,5 kg, duas trouxinhas de cocaína pesando 8,4 kg, duas motocicletas roubadas e dois celulares. No local, a mulher que estava na casa com os dois irmãos apresentou-se à guarnição como irmã dos suspeitos e que estaria sendo mantida em cárcere privado. Diante dos fatos, a guarnição encaminhou o suspeito, a vítima e todo o material apreendido à delegacia de Acrelândia.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram