Homem é preso por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo no Rosa Linda

Um homem foi preso pela Polícia Militar por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na madrugada do último domingo, 28, na rua Samambaia, no residencial Rosa Linda.

Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° batalhão, foi acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência de tentativa de homicídio, chegando ao local a guarnição identificou a vítima que se apresentou e informou o que ocorreu.

Segundo a vítima, ele, sua esposa e seu cunhado estavam na sua casa onde estavam bebendo, vítima tinha que sair cedo de amanhã, por isso se retirou para dormir, mas, o barulho estava alto e ele foi e pediu que baixassem o volume, voltando ao quarto, não foi atendido então, ele pediu a sua esposa que se recolhesse e ao seu cunhado que se retirasse, sendo que o ele não gostou.

Pouco tempo após ter saído da casa da vítima, o referido cunhado retornou e chamando a vítima pelo nome, deu um tiro com uma espingarda na porta da casa no instante que a vítima se aproximava, sendo ferido pelos estilhaços causados pelo disparo.

Os militares foram então até a residência do suspeito, que ainda tentou fugir da guarnição, levando consigo a arma usada no ocorrido, porém, foi visto pela guarnição jogando a arma de fogo num matagal e entrando em uma reunião de uma entidade religiosa, o homem foi abordado e preso pelos militares, que encaminharam o mesmo juntamente com a arma de fogo, para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as medidas cabíveis.

Polícia Militar do Acre (2° BPM)

