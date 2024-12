Homem é preso por posse ilegal de armas e drogas em Rio Branco

No último domingo (8), a Polícia Militar prendeu um homem no Complexo Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, por disparo de arma de fogo em via pública, posse ilegal de armas e posse de drogas.

Após denúncia recebida pelo COPOM, uma equipe do 2º Batalhão foi acionada e encontrou o suspeito dormindo em uma cadeira em frente à sua residência. Durante a abordagem, os policiais localizaram ao lado dele um rifle calibre .22 e 43 munições intactas.

Dentro de uma mochila, também foram encontrados um revólver calibre .357 com quatro munições e pequenas porções de maconha e cocaína.

O homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.

