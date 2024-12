Homem é preso por estupro de vulnerável no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Tarauacá, realizou nesta segunda-feira, 02, o cumprimento do mandado de prisão contra o nacional S.S.C., acusado de praticar o crime de estupro de vulnerável contra sua enteada, uma adolescente de 13 anos.

As investigações tiveram início após uma palestra educativa promovida pela Operação Nacional Hagnos na Escola Rosaura Mourão da Rocha. Durante o evento, a vítima encontrou forças para relatar os anos de abusos sofridos desde os 7 anos de idade, cometidos pelo padrasto. A jovem também revelou que, mesmo tendo contado à mãe sobre os abusos, não recebeu o apoio necessário, permitindo que os crimes continuassem.

O Conselho Tutelar foi imediatamente acionado, assegurando que a vítima recebesse apoio e fosse encaminhada para a realização de exames periciais. Com as provas reunidas, a Justiça expediu o mandado de prisão, que foi cumprido com agilidade pela equipe da Polícia Civil.

S.S.C., agora encontra-se à disposição do Poder Judiciário e responderá pelo crime de estupro de vulnerável, classificado como hediondo, conforme o Artigo 217-A do Código Penal.

“reiteramos o compromisso com a investigação rigorosa de crimes dessa natureza, trabalhando para que os responsáveis sejam levados à justiça. É importante denunciar abusos. Se você ou alguém que conhece é vítima de violência, denuncie! Sua atitude pode salvar vidas. Disque 181 ou procure a delegacia mais próxima”, enaultece o delegado, Dr. José Ronério.

Marcelo Torres-PC

