Homem é preso por confessar assassinato de adolescente em Rio Branco

Leandro da Silva Rodrigues, de 37 anos, foi preso na noite do último domingo (8) em sua residência, localizada no bairro Triângulo, Segundo Distrito de Rio Branco. Ele confessou ter assassinado a facadas a adolescente Geovana Souza de Silva, de 16 anos.

O crime ocorreu na madrugada de sábado (7), em via pública, no cruzamento da Travessa Coral com a Rua Beija-Flor, no bairro Areal, também no Segundo Distrito. Leandro foi detido e encaminhado às autoridades para responder pelo homicídio.

Por Acreonline.net

