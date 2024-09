Homem é preso após espancar com terçado andarilho no interior do Acre

Um caso de violência chocou a comunidade de Campinas, próximo à cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Um homem, identificado como Dandinha, foi preso após espancar um andarilho com socos e golpes de facão na última terça feira, 3, enquanto a vítima estava sentada na área de uma casa. O ataque foi aparentemente sem motivo.

Moradores locais acionaram a polícia, que rapidamente prendeu o agressor e o encaminhou à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias e motivação do ataque.

por Acreonline.net

