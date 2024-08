Homem é Morto com Facada no Peito no interior do Acre

Na noite da última quarta-feira,28, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, uma briga durante uma bebedeira resultou em tragédia. José Thiago da Silva, de 29 anos, foi morto com uma facada no peito. O crime ocorreu na estrada Variante e, segundo informações preliminares, o autor do homicídio seria um primo da vítima.

Testemunhas relataram que a discussão entre os primos começou por um motivo banal. Durante o confronto, o acusado desferiu uma facada no coração de José Thiago. Mesmo ferido, a vítima ainda tentou correr, mas sucumbiu aos ferimentos antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A polícia local está investigando o caso e realizando buscas para localizar o suspeito, que fugiu após o crime.

Por Acreonline.net

