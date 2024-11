Vídeo- Homem é morto a tiros em distribuidora no interior do Acre

Um jovem foi assassinado a tiros no último domingo (17) em uma distribuidora no município de Brasiléia, no interior do Acre. De acordo com testemunhas, ele aguardava atendimento quando dois homens chegaram em uma motocicleta. O garupa desceu e disparou contra a vítima, que tentou correr, mas caiu poucos metros adiante e morreu no local.

A polícia está investigando o caso para identificar os suspeitos e apurar a motivação do crime.

