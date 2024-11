Homem é morto a tiros dentro de casa no bairro Jardim Primavera, em Rio Branco

Na última terça-feira, 5, a Polícia Militar registrou um homicídio na Rua Samambaia, no bairro Jardim Primavera, em Rio Branco. Dois suspeitos desceram de um veículo e efetuaram diversos disparos contra Walison Cavalcante da Rocha, de 34 anos que estava dentro de sua residência. A vítima foi atingida na cabeça e no peito, falecendo no local.

O filho do homem estava presente na hora do crime, mas não foi ferido. A polícia está investigando a motivação do assassinato e busca identificar os responsáveis pelo ataque.

