Homem é ferido a terçadas após discussão familiar no interior do Acre

Uma discussão familiar quase terminou em tragédia em uma comunidade indígena no km 75 da BR-317, em Assis Brasil, interior do Acre. Juracir Batista Jaminawa, de 37 anos, sofreu um golpe de terçado no braço direito durante uma briga com seu enteado, de 18 anos.

O desentendimento começou na residência da família e evoluiu para uma luta corporal. O jovem desferiu o golpe, causando um corte profundo e uma fratura exposta, e fugiu em seguida.

Juracir foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, sendo transferido para o pronto-socorro de Rio Branco devido à gravidade do ferimento. Ele está estável.

A polícia investiga o caso para localizar o autor da agressão, que permanece foragido.

