Homem é executado a tiros enquanto bebia com a sogra em Manaus

Alencar Barreto, 31, foi executado a tiros, na noite deste sábado (31), na rua São Teófilo, bairro Cidade de Deus, zona norte na capital amazonense. Vítima consumia bebida alcoólica com a sogra no momento em que foi surpreendido pelos criminosos em uma motocicleta. Não há informações sobre a motivação do crime.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

Fonte: D24am

