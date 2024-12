Homem é executado a tiros em via pública no bairro Cidade Nova, em Rio Branco

Na manhã deste domingo (22), José Eumar de Albuquerque Filomeno, de 56 anos, foi morto a tiros na rua Palmeiral, no bairro Cidade Nova, Segundo Distrito de Rio Branco.

Testemunhas relataram que a vítima, visivelmente embriagada, discutia com pessoas na região, gritando frases contra facções criminosas. Durante o confronto, um homem não identificado, que estava em um restaurante próximo, agrediu José Eumar com socos e disparou oito tiros, atingindo-o seis vezes no pescoço, braços e peito. Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta.

O Samu foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando os paramédicos chegaram. Policiais militares isolaram a área, enquanto peritos realizaram os procedimentos necessários. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE), e será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O autor do crime ainda não foi identificado.

Por AcreOnline.net

