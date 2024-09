Homem é espancado em sessão de “disciplina do crime” no Bairro Montanhês, Rio Branco

Na tarde desta quinta-feira, por volta das 15h, um homem de aproximadamente 42 anos foi brutalmente espancado por três agressores no bairro Montanhês, em Rio Branco. A vítima, alvo de uma sessão de “disciplina do crime”, teria sido punida pelos agressores devido a delitos que vinha cometendo na região, de acordo com relatos.

Mesmo após sofrer vários golpes, o homem conseguiu fugir e se esconder em uma residência vizinha. O morador da casa acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou socorro à vítima, que ficou gravemente ferida.

A Polícia Militar esteve no local e está investigando o caso para identificar os responsáveis e apurar o motivo da agressão.

Por Acreonline.net

