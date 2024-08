Homem é condenado a prisão por feminicídio no Acre

Mateus Lima de Sousa, caseiro, foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão por matar a namorada, Lauane do Nascimento Melo, com um tiro no olho em julho do ano passado. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (8) na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).

O crime aconteceu em uma chácara na Estrada do Barro Vermelho, próximo ao Complexo Prisional de Rio Branco, onde Sousa trabalhava. Após o disparo, ele alegou que o tiro foi acidental, mas familiares de Lauane relataram que ela já havia sido ameaçada de morte por ele anteriormente.

Após o crime, Sousa confessou o assassinato ao gerente da propriedade antes de tentar fugir. O gerente encontrou o corpo de Lauane em cima da cama e acionou a polícia. Sousa segue preso no Complexo Prisional de Rio Branco e não pode recorrer em liberdade.

Por Acreonline.net

Com informações do g1

