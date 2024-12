Na noite desta segunda-feira (9), um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado por um carro na rua Mâncio Lima, uma das principais vias de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

De acordo com testemunhas, a vítima vivia em situação de rua. O motorista responsável pelo atropelamento teria fugido sem prestar socorro.

A polícia investiga o caso para identificar o autor do crime e apurar as circunstâncias do acidente.

