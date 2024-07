Homem é atacado com cortes de faca no rosto em Rio Branco

Na noite da última quinta-feira,25, um homem identificado como Leandro foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Areal, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo relatos, Leandro caminhava pelas ruas do bairro quando foi surpreendido por um homem desconhecido que o atacou com golpes de faca no rosto.

Populares que presenciaram o ataque rapidamente socorreram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Leandro foi conduzido ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico.

O agressor fugiu do local e até o momento não foi identificado. A polícia investiga o caso para localizar o responsável pelo crime.

Por Acreonline.net

