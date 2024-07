Homem é amarrado e executado no Jorge Teixeira

Um crime brutal foi registrado na avenida Margarita, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Um homem, ainda não identificado, foi brutalmente executado na noite da última quinta-feira (11). Segundo relatos de testemunhas que passavam de motocicleta pelo local, o corpo da vítima foi avistado ensanguentado no chão.

Policiais militares foram imediatamente acionados para atender à ocorrência e isolaram a área para investigação. A vítima foi encontrada com marcas de tiros na região da cabeça, além de ter as mãos e pés amarrados, evidenciando a brutalidade do crime. Tocador de vídeo 00:00 00:06 Após a chegada da perícia, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Por Oliveira-cm7

