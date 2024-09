Homem de 57 anos é brutalmente agredido em bar no bairro Conquista Rio Branco

Na noite do último domingo, Marcelo Benício, de 57 anos, foi vítima de uma violenta agressão em um bar localizado no bairro Conquista, em Rio Branco. Segundo relatos de testemunhas, o incidente teve início após uma discussão entre Marcelo e um outro cliente, motivada por uma acusação feita por uma mulher, que afirmou ter sido empurrada por Marcelo.

O agressor, ainda não identificado, atacou Marcelo com uma garrafa, desferindo um golpe em sua cabeça. Logo após, o homem foi atingido por várias cadeiras, o que o deixou desacordado no chão. Pessoas que estavam no local chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou Marcelo para o hospital.

A Polícia Militar esteve no local e está investigando o caso para identificar o agressor e esclarecer os detalhes do ocorrido.

Por Acreonline.net

