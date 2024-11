Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), efetuou na última segunda-feira, 26, a prisão de J.S.F., de 36 anos. O homem foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em Rio Branco.

Os fatos que levaram à condenação ocorreram quando J.S.F. abusou sexualmente de sua enteada, à época com apenas 11 anos de idade. Os abusos foram reiterados e aconteciam nas ocasiões em que a mãe da vítima viajava, momento em que o autor aproveitava para ir ao quarto da criança e cometer os atos criminosos. Além disso, J.S.F. ameaçava a vítima, afirmando que mataria sua mãe caso ela revelasse os abusos.

O crime foi descoberto após a vítima relatar os acontecimentos a uma tia, que prontamente denunciou os fatos às autoridades. A investigação conduzida pela DECAV resultou na condenação de J.S.F. a oito anos de reclusão.

A prisão foi realizada no Polo Benfica, em Rio Branco, e representa mais um esforço da PCAC no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A instituição reforça seu compromisso em investigar e responsabilizar os autores desses atos abomináveis, garantindo proteção e justiça para as vítimas.

Marcelo Torres-PC

