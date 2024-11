Homem apaixonado tenta entrar à força na casa da ex e acaba preso em Sena Madureira

Na noite da última sexta-feira (15), um caso inusitado chamou atenção no município de Sena Madureira. Um homem, movido pela paixão, tentou reatar de todas as formas o relacionamento com sua ex-companheira. Não sendo correspondido, ele tentou entrar à força na residência da mulher, que imediatamente acionou a Polícia Militar.

Ao chegar ao local, os policiais identificaram e prenderam o homem. Durante uma consulta ao sistema, foi descoberto que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de violência doméstica. Após os trâmites legais, o acusado foi encaminhado para a delegacia local e, posteriormente, para a unidade prisional.

Ronaldo Duarte- Acreonline.net

Foto-ilustrativa

