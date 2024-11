Homem acusado de matar ex-esposa a facadas se entrega à polícia em Rio Branco

Na manhã desta quarta-feira, 6, Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos, entregou-se à polícia na Delegacia da Mulher de Rio Branco, acompanhado de seu advogado. Jairton estava foragido desde o dia 27 de outubro, quando foi acusado de matar brutalmente sua ex-esposa, Paula Gomes, de 33 anos, a facadas na frente da filha do casal, em uma tragédia que chocou a comunidade do bairro Alto Alegre.

O crime ocorreu no início da noite daquele domingo fatídico. Segundo informações preliminares, Jairton não aceitava o fim do relacionamento com Paula, e cometeu o assassinato utilizando uma faca, desferindo diversos golpes que resultaram na morte da ex-esposa. A filha presenciou a cena trágica.

Após o crime, Jairton fugiu e estava sendo procurado pela polícia, que mobilizou forças para capturá-lo. Contudo, ele decidiu se apresentar voluntariamente à justiça, o que ocorreu hoje nas primeiras horas do dia. Agora, ele será ouvido pelas autoridades e responderá pelos atos de acordo com a lei.

O assassinato de Paula Gomes acendeu novamente o debate sobre a violência contra a mulher no Brasil, um problema que continua alarmante. Movimentos feministas e de proteção às mulheres reforçam a importância de denunciar e combater toda forma de violência doméstica, para que tragédias como esta possam ser evitadas.

O caso segue em investigação, e Jairton Silveira Bezerra será submetido ao processo legal, que determinará sua responsabilidade e a pena cabível.

