Histórias que a Educação do Acre ajudou a escrever em 2024

O ano de 2024 na Educação do Acre foi de continuidade das diversas ações iniciadas logo no começo da atual gestão de governo. A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) contou com um orçamento de mais de 1,8 bilhões de reais, administrou mais de 600 escolas, atendeu cerca de 150 mil alunos e contou com a colaboração de 16.766 servidores. Para além dos números e programas, 2024 foi um ano de muito trabalho dedicado a cuidar das pessoas. A cada projeto desenvolvido, foram e continuam sendo escritas histórias de superação, aprendizado e transformação.

“A educação é a base sobre a qual se constrói um futuro mais justo, inclusivo e promissor. Este ano planejamos e investimos olhando para o futuro dos nossos alunos, buscando a possibilidade de mudanças significativas e garantindo que o aprendizado vá além da sala de aula”, avalia o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho.

Nesta retrospectiva, algumas histórias marcantes ilustram como as ações da SEE impactaram vidas em todo o estado.

Dona Laide estuda espanhol no meio da floresta: “Vejo as portas se abrindo”

Laide Rodrigues realizou um sonho em 2024. Aos 46 anos, a agente de saúde conseguiu estudar, pela primeira vez na vida, a língua espanhola, por meio do Projeto Centro de Estudo de Línguas a Distância (CEL/EaD).

Moradora da Comunidade Novo Destino, localizada a 300 km da área urbana de Sena Madureira, no interior do estado, Laide hoje consegue acompanhar as aulas transmitidas via internet diretamente de Rio Branco, do Centro de Mídias Educacionais do Acre (Cemeac), setor da SEE responsável pela criação de conteúdo audiovisual educacional.

Como agente de saúde, Laide sempre circulou pela comunidade. Há alguns anos, quando uma família de peruanos foi morar nas redondezas, ela sentiu a necessidade de se comunicar em outra língua: “Eu tentava falar com eles, mas não conseguia entender. Desde aquela época, fiquei com essa vontade de aprender o espanhol”.

Neste ano, quando a SEE abriu as matrículas dos cursos de espanhol e inglês para os municípios Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Acrelândia, beneficiando 420 pessoas, Laide aproveitou a oportunidade e, além de se inscrever, conseguiu matricular a filha, o cunhado e dois sobrinhos.

“É um sonho realizado. Hoje eu vejo as portas se abrindo. Aprender uma nova língua me faz sentir capaz. Hoje eu sonho em fazer uma faculdade de espanhol e, quando eu ouço a voz tão doce da professora, tenho vontade de aprender cada vez mais”, conta.

Daiana se aproxima da alimentação saudável: “Aprendi a amar brócolis e mingau de aveia”

Daiana Ferreira é uma jovem sonhadora da Escola Sebastião Pedrosa, de tempo integral, situada no bairro Comara, no Segundo Distrito de Rio Branco. Proveniente de uma família de baixa renda, a estudante conheceu na instituição outras perspectivas de vida, como cursos técnicos, acesso a tecnologia e alimentação balanceada, e hoje planeja um futuro brilhante.

“Eu sei que no futuro quero trabalhar com público, pode ser na área de segurança de trabalho, que é o curso técnico que faço hoje, pode ser na advocacia ou na educação, área em que eu tenho me apaixonado, graças aos meus professores”, partilha.

Conscientizando-se sobre a importância de uma alimentação balanceada, foi na escola que Daiana teve acesso a diversos alimentos e aprendeu a saboreá-los: “Aqui eu aprendi a amar brócolis e mingau de aveia. A alimentação da escola integral é importante pra gente, porque a escola é meio que a nossa casa”, compara.

A experiência de Daiana com a alimentação escolar é uma das narrativas entre as diversas dos quase 150 mil alunos das 620 escolas rede estadual. Durante os 200 dias letivos, são oferecidas duas refeições durante a semana para alunos de ensino parcial e três para os de ensino integral, com porções adequadas para cada faixa etária.

A elaboração do cardápio, que inclui frutas, mingaus, cuscuz com ovos, pão com queijo, bolacha e café com leite, além de refeições completas com arroz, feijão, macarrão, farofa, carne, frango, peixe, legumes e verduras, é feita por nutricionistas e prioriza alimentos orgânicos e minimamente processados, adaptando-se às necessidades nutricionais, aos costumes locais e à diversidade agrícola da região.

Para garantir uma alimentação escolar de qualidade, em 2024 o governo do Acre investiu R$ 40 milhões de recursos próprios e R$ 14 milhões provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Além disso, mais de 60% dos gêneros alimentícios adquiridos vêm da agricultura familiar, incentivada pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020. Isso garante a valorização da produção local e da economia do estado, com produtos frescos e diversificados, como frutas, verduras, carnes e cereais.

“É tanto conhecimento que está à disposição da gente hoje, que isso faz a gente ter condições de sonhar”

A cabeleireira Suzana da Nóbrega não imaginava que voltar a estudar geraria uma guinada em sua vida profissional. Estudante de uma turma de Educação de Jovens e Adultos na Escola Paulo Freire, localizada no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco, Suzana teve uma grata surpresa este ano, ao ter acesso gratuito a uma plataforma de cursos online.



Com o benefício, não perdeu tempo e concluiu dois cursos neste semestre: “Educação Financeira” e “Como se comunicar de forma efetiva no mercado de trabalho”. Agora, planeja fazer um terceiro curso, de designer gráfico.

“Quando comecei, não sabia nem quanto eu tirava no salão. Foi aí que pus em prática tudo o que falavam; aprendi a gerenciar meu trabalho e organizar a vida. Deu certo. Consegui pagar minhas contas e estou fechando o ano com uma pequena poupança”, relata.

Grávida, para 2025 Suzana planeja continuar economizando para cobrir o período de resguardo e investir na estrutura de seu pequeno estabelecimento, além de continuar os estudos na EJA. “Quando a gente vê a oportunidade, tem que agarrar. Eu não teria condições de pagar esses cursos. É tanto conhecimento que está à disposição da gente hoje, que isso faz a gente ter condições de sonhar”, diz.

O acesso gratuito aos cursos se deu graças à renovação e expansão do contrato da SEE com a empresa Mind Lab, referência internacional no desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais.

Em 2024, além dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, que já tinham acesso ao programa MenteInovadora, que fornece materiais de matemática, educação financeira e educação socioemocional, estudantes de diversas escolas que oferecem EJA no estado puderam usufruir do Projeto de Vida, que alia os recursos da empresa, via MenteInovadora, à plataforma da eduK, com mais de três mil cursos online.

Só no ensino fundamental, mais de 45 mil alunos de 147 escolas foram beneficiados, fruto de um investimento de R$ 18,4 milhões do Estado.

“Acesso à internet se traduz em acesso facilitado ao conhecimento”

O professor de geografia Renato Peixoto tem a tecnologia como aliada. No dia a dia, o laboratório de informática da Escola Sebastião Pedrosa, em Rio Branco, onde trabalha, a ferramenta tem se mostrado essencial na hora de traçar seus planos para aprimorar o ensino-aprendizagem de seus alunos.



“O laboratório é essencial, justamente porque proporciona o acesso à internet, que se traduz em acesso facilitado ao conhecimento. Este ano recebemos vários computadores novos, então pude usar bastante este espaço com os alunos”, atesta.

Renato também leciona a disciplina eletiva de Robótica e Games. “Além do desenvolvimento dos jogos eletrônicos, os alunos têm aprendido uma série de outros conhecimentos, como a informática básica. Apesar do acesso ao celular, essa é uma geração que não sabe ligar ou desligar um computador”, informa.

Em 2024 a Educação instalou 24 laboratórios de informática novos em escolas da rede, sendo 78 desde o início da gestão, o que representa o investimento de R$ 9,3 milhões por parte do governo do Estado. A previsão é que, até 2026, sejam entregues 121 laboratórios no total.

Outro grande investimento em tecnologia foram 41 mil tablets com acesso livre a internet, distribuídos aos estudantes em 2023 e 2024, totalizando um montante de R$ 32,2 milhões. No âmbito de equipamentos multimídia e tecnológicos, as escolas também receberam 313 projetores multimídia, totalizando R$ 1,7 milhão, cem scanners ao custo de R$ 399,8 mil e 20 impressoras 3D, avaliadas em R$ 72 mil.

Ainda, dados levantados pelo Departamento de Tecnologias Educacionais e da Informação (Detei) da SEE apontam que todas as 184 escolas urbanas estaduais dos 22 municípios do Acre já possuem acesso à internet.

Alisson na batalha por uma vaga na universidade pública: “Estudar sempre será o melhor caminho”

Alisson Lima é um jovem persistente. E, para entrar em um dos cursos mais concorridos do ensino superior, medicina, essa é uma característica fundamental. Estudante da Escola Integral Dom Henrique Ruth, de Cruzeiro do Sul, o estudante está concluindo o ensino médio em 2024 e sonha em entrar numa universidade pública.

Enquanto espera pelos resultados, o jovem relembra que estudar para conseguir a pontuação necessária no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ingressar no sonhado curso foi uma batalha árdua e cheia de desafios. “Me esforcei bastante, tracei estratégias e estudei cinco horas por dia, fora a escola”, contabiliza.

Para vencer esses desafios, Alisson e os quase 10 mil estudantes matriculados na 3ª série do ensino médio da rede estadual tiveram ajuda do Pré-Enem Legal, programa de governo que oferece preparatório gratuito a alunos, ex-estudantes da rede e comunidade.

Ao longo do ano letivo, os alunos tiveram acesso a videoaulas, aulões presenciais e materiais didáticos que incluem livros de todas as séries do ensino médio. Materiais que, segundo Alisson, ajudaram muito na preparação.

As aulas e simulados são disponibilizados pela TV, YouTube e plataforma online do Cemeac. O programa também realiza oficinas de redação e oferece suporte contínuo via WhatsApp. Além disso, o projeto Simula Enem aplicou, em 2024, quatro simulados, três digitais e um físico, permitindo que os alunos se preparassem de forma intensa e organizada para o Enem.

Alisson hoje está tranquilo, pois, entre as opções que a vida lhe apresentou, tem a consciência de que soube escolher bem. “Para mim, estudar sempre será o melhor caminho, principalmente para aqueles que têm grandes sonhos”, reflete.

Maurinho e a vida no esporte: “O ciclismo é a minha vida”

O jovem Mauro Henrique da Rocha já decidiu o que quer para a sua vida: viver do esporte. Apesar da pouca idade, o aluno da 2ª série do ensino médio da Escola Heloísa Mourão Marques, de Rio Branco, já começou a delinear sua carreira no ciclismo. Este ano, representou o Acre nos Jogos da Juventude e conquistou a medalha de prata para o estado.

Incentivado pela família, há três anos “Maurinho”, como é conhecido no meio do esporte, começou a praticar o ciclismo e nunca mais parou. Há pouco tempo assinou contrato com uma equipe profissional e no próximo ano vai morar no interior de São Paulo. “O ciclismo é a minha vida, me deu oportunidade conhecer pessoas e lugares diferentes. Meu projeto de vida é viver do esporte”, planeja.

Maurinho é um dos dez mil estudantes desportistas que estiveram ativamente envolvidos nas competições estudantis em 2024, abrangendo as esferas municipal, estadual e nacional, representando o estado. Ao todo, 235 escolas distribuídas nos 22 municípios acreanos foram atendidas, beneficiando 27 mil estudantes desportistas em todo o Acre.

Este ano, a SEE disponibilizou passagens aéreas para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), em Recife (PE), destinadas a alunos de 12 a 14 anos, e para os Jogos Escolares da Juventude (JEJs), de 15 a 17 anos, em João Pessoa (PB). Ainda, para os Jogos Universitários (JUBs) na categoria adulta, ônibus foram fretados para Brasília (DF).

Gestor Flávio e a escola renovada: “Reforma veio em bom momento”

O gestor da Escola Cívico-Militar Adalci Simões, localizada em Senador Guiomard, cidade vizinha à capital Rio Branco, coronel Flávio Inácio, é uma pessoa que gosta de organização, mesmo porque o respeito à ordem é uma característica intrínseca à vida militar.

“Aqui cumprimos a disciplina, cobramos a postura dos alunos, o comportamento”, explica, e celebra uma sonhada reforma do espaço escolar, que este ano ganhou novo piso e forro, um portão maior e mais reforçado, rampas, estruturas de acessibilidade e uma esperada cozinha nova.

Ao todo, foram investidos mais de R$ 408 mil no prédio. “A reforma veio em um bom momento e contribuiu grandemente com a vida dos alunos e funcionários”, considera. Na Adalci, foram beneficiados quase 700 alunos, das áreas urbana e rural do município. A unidade é uma entre as diversas escolas da rede estadual que passaram por reformas e manutenção em 2024, o que se traduz em um investimento de R$ 45 milhões.

“Educação é o caminho para transformar o futuro de nossa terra”, diz governador Gladson Cameli

Histórias como a de Laide, de Suzana e do professor Renato são exemplos de como os investimentos em educação – seja em infraestrutura, tecnologia ou programas pedagógicos – reverberam na transformação social e no empoderamento dos cidadãos. Em 2024, os investimentos em educação no Acre proporcionaram, por meio de políticas públicas, que muitas pessoas se tornassem protagonistas de suas próprias narrativas.

Além dos investimentos e histórias apresentados nesta retrospectiva, a Educação do Acre desenvolveu muitas outras ações em 2024, como a inauguração da Central de Referência em Educação Especial, a continuação da instalação dos laboratórios multidisciplinares de ciências da natureza e informática na escolas de ensino médio, a distribuição de 285.593 pacotes de absorventes e a 10ª edição da Mostra Viver Ciência, entre muitos outras.

Para o governador Gladson Cameli, a Educação em 2024 seguiu a linha do slogan do seu governo “trabalho para cuidar das pessoas” e garantiu que milhares de estudantes tivessem acesso a educação de qualidade: “Mais do que números, mais do que obras, este foi o ano em que reafirmamos que a educação é o caminho para transformar o futuro de nossa terra. Por meio dela, vemos histórias de superação, inovação e esperança ganharem vida em cada canto do nosso estado, do coração da floresta às salas de aula nas nossas cidades”, celebra.

Dayana Soares Agência de Noticias do Acre

Fotos: Mardilson Gomes/SEE

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram