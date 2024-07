Helicóptero dos bombeiros faz pouso forçado em rio e vídeo mostra momento

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou fazer um pouso forçado às margens do Rio Araguaia, na manhã deste sábado (20), próximo à Itacaiú, distrito de Britânia, no oeste do estado. Segundo a corporação, o piloto teve ferimentos leves.

Os bombeiros informaram que, no momento, havia cinco bombeiros militares e um militar da Marinha a bordo do helicóptero, sendo que cinco deles não tiveram ferimentos. Disse ainda que as causas do pouso de emergência estão sendo investigadas.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que as equipes do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI) estão no local. Segundo os bombeiros, a aeronave não atendia uma ocorrência no momento.

Moradores da região e turistas que aproveitavam as praias do rio relataram que se assustaram com o momento. Um vídeo mostra o helicóptero já dentro da água e uma mulher afirma ter pensado que a aeronave iria cair em cima deles.

O Alto Acre

