Hand Resgate e Handfamília são campeões do Handebol da Meia-Norte

As equipes do Hand Resgate, no feminino, e Handfamília, no masculino, conquistaram neste domingo, 8, no ginásio da AABB, o título do Handebol da Meia-Noite, um dos eventos mais tradicionais realizados no Estado.

“Esse torneio é muito especial. Os atletas ficam nas arquibancadas esperando os jogos e é possível perceber a integração com os familiares e torcedores”, comentou o presidente da Federação Acreana de Handebol, professor Cláudio Maia.

Bicampeão

Para o técnico Davi Maia, do Handfamília, a conquista do bicampeonato do Handebol da Meia-Noite aumenta a motivação para a disputa do Estadual.

“Ganhar é sempre muito importante. Nosso grupo trabalha muito e vamos seguir para fechar a temporada em alto nível”, comentou o treinador.

Estreia como técnico

O ponta Serginho Pepeta, um dos melhores atletas do handebol acreano, estreou como treinador e conquistou o primeiro título no comando do Hand Resgate.

“Assumir como treinador efetivo é uma possibilidade. Essa primeira conquista foi importante e preciso agradecer as atletas pela dedicação”, afirmou Serginho Pepeta.

Por PHD

Fotos Thaís Karoline

