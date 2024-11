Gusttavo Lima constrói pista de pouso particular no quintal de casa

Gusttavo Lima, compartilhou em suas redes sociais a conclusão das obras de sua pista de pouso particular nesta quinta-feira (31). O sertanejo mostrou o espaço, que já está liberado para operação. “Aeroporto 100%, obra 100% e operação liberada”, escreveu ele, exibindo imagens aéreas da pista.

Em uma live recente, o sertanejo explicou a motivação por trás do projeto. “Aquilo é um empreendimento, vai ser um aeroporto executivo que vai receber voos do país inteiro. Ali na frente, a gente vai construir o melhor hotel desse país. Vai ter um hotel com apoio da pista de pouso”, revelou.

Recentemente o Embaixador, como é conhecido, foi alvo da Operação Integration, mesma que mirou na influenciadora e advogada Deolane Bezerra, que tem o objetivo de apurar crimes de lavagem de dinheiro e a prática de jogos ilegais.

Ele recebeu um mandado de prisão preventiva da Justiça de Pernambuco em 23 de setembro, que foi revogado no dia seguinte, junto com a suspensão da apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, bem como de eventual porte de arma de fogo do artista.

Nivaldo Batista Lima, nome de batismo do músico, é suspeito de estar envolvido com uma organização criminosa que teria movimentado aproximadamente R$ 3 bilhões provenientes de atividades ilícitas.

O cantor estava em Miami, nos Estados Unidos, quando o mandado de prisão foi expedido.

Por Ana Paula Portuguesa

