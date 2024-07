Grávida vai pedir dinheiro do ex-marido para comprar comida e acaba espancada

O espancamento de uma mulher de 32 anos, grávida de seis meses, aconteceu nesta segunda-feira (29) em uma residência no bairro Castanheira, zona Sul da capital de Rondônia. A vítima teve de ser socorrida pelo Samu.

O autor do crime, um jovem de 23 anos, foi preso em flagrante. A grávida contou que está separada há uma semana do acusado.Como ficou passando por dificuldades financeiras decidiu ir até a residência dele pedir ajuda para comprar comida.

Ela disse que teria visto o ex-marido publicando nas redes sociais que estava bebendo com uma outra mulher.

Mesmo grávida, a vítima conseguiu pular o muro da casa, mas quando entrou e foi bater na porta acabou sendo espancada pelo ex-marido.

A vítima sofreu várias lesões e vizinhos acionaram a Polícia Militar.

Os policiais quando chegaram ao local prenderam o acusado e ele foi levado ao Departamento de Flagrantes.

A vítima teve de ser socorrida e levada para a UPA em uma ambulância do Samu.

Foto: Ilustrativa

