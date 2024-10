Grave: Veículo colidir contra Amarok em Sena e Manoel Urbano

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado na BR-364, entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, na última terça-feira (1º). Um Volkswagen Saveiro colidiu na traseira de uma caminhonete Amarok na altura do quilômetro 34 da rodovia.

Com o impacto, a Saveiro capotou e a Amarok saiu da pista, parando em uma área de mata próxima à rodovia. As imagens capturadas no local mostram a gravidade do acidente, mas, apesar da situação, os ocupantes dos dois veículos não sofreram ferimentos graves.

Após o acidente, dois guinchos foram acionados para remover os automóveis, que foram encaminhados para reparos. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Por Aikon Vitor, da Folha do Acre

