Grave acidente na Via Chico Mendes em Rio Branco deixa motociclista ferido

Na noite da última sexta-feira (27), um grave acidente ocorreu na Via Chico Mendes, em Rio Branco, envolvendo um motociclista e o condutor de um carro. A colisão frontal aconteceu quando, segundo informações preliminares, o motociclista tentava realizar um retorno e foi surpreendido pelo veículo.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Pronto-Socorro da região para cuidados mais avançados. A polícia esteve no local e iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do acidente.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram