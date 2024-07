Grave Acidente em Ramal de Rio Branco: Deixa Sete Feridos, Incluindo Crianças

Um acidente de capotamento ocorreu na tarde deste sábado (13), no km 16 do Ramal do Jarinal, localizado no km 72 da rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

O motorista Valdemirian de França Besen, de 31 anos, e os passageiros Maria das Graças Santos França, 56 anos, um adolescente de 13 anos, e quatro crianças de 12, 11, 6 e 2 anos ficaram feridos. Valdemirian perdeu o controle de sua caminhonete Hilux, capotando pelo menos três vezes.

Valdemirian, que usava cinto de segurança, reclamou de dores nas costas. Uma criança de 11 anos sofreu uma fratura no punho, enquanto Maria das Graças apresentou escoriações e dores pelo corpo, além de salvar seu neto de 2 anos durante o capotamento. O adolescente de 13 anos e a criança de 6 anos também tiveram escoriações.

Populares ajudaram as vítimas e acionaram a polícia, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Samu, que levou cinco vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Valdemirian e uma criança de 12 anos foram socorridos por um carro particular e levados ao setor de trauma do hospital.

