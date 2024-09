Grave Acidente de Trânsito em Sena Madureira Deixa Jovem Ferida

Na tarde desta quarte faira, por volta das 13h, um grave acidente de trânsito foi registrado no bairro Vitória, em Sena Madureira. Uma jovem, cuja identidade ainda não foi divulgada, conduzia uma motocicleta quando colidiu com um carro.

A vítima sofreu ferimentos graves e foi rapidamente socorrida pelos bombeiros, sendo encaminhada ao hospital da cidade para receber atendimento médico.

As autoridades locais estão investigando as causas do acidente para esclarecer as circunstâncias que levaram à colisão.

Por Pelegrino Sobrinho- colaborador do Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram